Выставку «Россия» в Москве посетили уже 9 млн человек

Международную выставку-форум «Россия» 20 марта посетил девятимиллионный гость.

Юбилейным гостем стал 9-летний Андрей Баторов. Он посетил выставку вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией. Для их семьи провели экскурсию по выставке в павильоне № 59, посвященной прошлому, настоящему и будущему городов России.

Девятимиллионный посетитель получил подарки от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»» и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, в том числе сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал. По словам Александры Маркевич, это очень приятный и неожиданный подарок.

«Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения», — поделилась она.

Выставка «Россия» — это важнейшие достижения РФ, которые собрали на одной площадке. Гостей здесь ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Для посетителей подготовили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций, сообщает пресс-служба выставки «Россия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве открылась выставка-форум «Россия». Попасть на выставку может каждый желающий и абсолютно бесплатно. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года и наглядно покажет, что хорошего было сделано в России за последние годы и чего достиг каждый российский регион.

Краснодарский край открыл свой стенд на Международной выставке-форуме «Россия» народными танцами и эстафетой огней через Крымский мост.