Дневные и вечерние учения со стрельбами пройдут 31 марта в Новороссийске

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут в понедельник очередные учения по отражению нападения беспилотников и безэкипажных катеров.

В акватории морского порта города-героя 31 марта учения запланировали на два временных промежутка: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

В ходе данных мероприятий военнослужащие отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Программа учений включает проведение боевых стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, следить за сообщениями в СМИ и доверять информации только из официальных источников.

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