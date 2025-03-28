78 украинских беспилотников уничтожили в регионах России в ночь на 28 марта

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу снова попытались атаковать объекты на территории РФ с помощью БПЛА самолетного типа.

Всего в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехвачено 78 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА сбили в Воронежской области — 32, Саратовской — 19 и Курской — 17.

Еще шесть беспилотников противника уничтожили в Белгородской области, два в Липецкой и по одному в Ростовской и Тамбовской областях, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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