Днем и вечером 11 июля в Новороссийске пройдут морские учения со стрельбой

Силы Новороссийской военно-морской базы в четверг, 11 июля, проведут учения в акватории морского порта.

Военные будут оттачивать действия по отражению атак безэкипажных катеров и дронов. Для этого планируют провести стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В связи с этим со стороны моря можно будет услышать звуки стрельбы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает МЦУ Новороссийска.

Туристов и горожан просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Читайте также: власти Новороссийска заявили о безопасности патриотической подсветки многоэтажек.