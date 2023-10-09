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Днем 10 октября Крымский мост на несколько часов закроют для автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dnem-10-oktyabrya-krymskij-most-na-neskolko-chasov-zakroyut-dlya-avtomobilej
Днем 10 октября Крымский мост на несколько часов закроют для автомобилей
Фото rosavtodor.ru

На автоподходах к Крымскому мосту 10 октября будут введены ограничения в движении транспорта.

В связи с ремонтно-восстановительными работами с 10:00 до 17:00 автодорожная часть моста будет полностью закрыта для движения, сообщает Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 2 октября Крымский мост полностью перекрыли на 9 часов для проведения восстановительных работ.

 

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