Днем 10 октября Крымский мост на несколько часов закроют для автомобилей

На автоподходах к Крымскому мосту 10 октября будут введены ограничения в движении транспорта.

В связи с ремонтно-восстановительными работами с 10:00 до 17:00 автодорожная часть моста будет полностью закрыта для движения, сообщает Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 2 октября Крымский мост полностью перекрыли на 9 часов для проведения восстановительных работ.