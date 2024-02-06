Дмитрий Пирог и Федор Дурыманов вступили в ряды Кубанского казачьего войска

Торжественная церемония присяги прошла 6 февраля в Крымске. Перед ней спортсмены провели мастер-класс для школьников и юных казаков.

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог и чемпион мира и Европы по самбо Федор Дурыманов пополнили ряды Крымского районного казачьего общества Кубанского казачьего войска.

В церемонии присяги приняли участие казаки во главе с районным атаманом, замглавы района Сергеем Гричаненко. Также присутствовали представители духовенства.

«Дмитрий Пирог и Федор Дурыманов огромное внимание уделяют развитию спорта, увеличению числа людей, систематически занимающихся физической культурой, воспитанию патриотизма, работе с казачьей молодежью в кадетских корпусах и школах. Многие совместные проекты спортсменов и Кубанского казачьего войска уже реализуются. Еще больше предстоит сделать совместными трудами», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В числе проектов, которые реализуют спортсмены, «Чемпионы — казачьей молодежи». В рамках этого проекта организуют мастер-классы и тренинги для казачьей молодежи кадетских корпусов, школ, военно-спортивных клубов Кубанского казачьего войска. Еще один проект — «Чемпионы — детям Донбасса». Благодаря этому проекту мероприятия проходят на территории новых регионов страны, а местным спортсменам предоставляют экипировку и инвентарь. Проект «Бокс в школу» направлен на популяризацию и развитие бокса на Кубани.

Помимо этого чемпионы занимаются пропагандой и развитием самбо на территории Кубани. В 2023 году в мастер-классах и тренировках Федора Дурыманова и Дмитрия Пирога приняли участие свыше 50 тыс. детей из Краснодарского края. А также свыше 10 тыс. детей из ДНР и ЛНР. Очередное мероприятие проекта «Чемпионы — казачьей молодежи» пройдет 7 февраля на территории Кубанского казачьего кадетского корпуса имени атамана М.П. Бабыча в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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