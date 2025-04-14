Дмитрий Песков: Прямая линия с Путиным в 2025 году состоится

В этом году Кремль планирует снова провести Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что такой формат общения с президентом давно подтвердила свою востребованность среди россиян.

«Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность и информационную ценность. А главное — это то, что нужно людям», — сказал Песков.

Прямая линия с Путиным проводится с 2001 года, она состоялась как отдельное мероприятие уже 18 раз, а 3 раза — была совмещена с большой пресс-конференцией.

Направить свой вопрос главе государства могут все желающие. Как правило, сбор обращений открывается за несколько недель до проведения Прямой линии. Каждый из поступающих вопросов прорабатываются профильными ведомствами, сообщает ТАСС.

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