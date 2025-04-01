Путин приравнял зарплаты губернаторов к оплате труда вице-премьеров РФ

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал указ о приравнивании зарплат глав регионов к зарплатам заместителей председателей правительства.

Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации. Указ вступит в силу с 1 января 2026 года.

«Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ», — говорится в документе.

Уточняется, что управление делами президента РФ будет осуществлять выплату зарплат губернаторам напрямую из федеральной казны. Финансирование этих выплат должно обеспечить правительство.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2024 года Владимир Путин утвердил новые показатели для оценки эффективности работы губернаторов. В перечень вошли более 20 критериев, по которым будет оцениваться деятельность глав регионов РФ. В том числе эффективность работы губернаторов будут оценивать по удовлетворенности участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройства.

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