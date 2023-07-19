Дмитрий Булыкин: когда Галицкий начинает разъяснять игровые моменты, слушать это странно

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, как игроки ФК «Краснодар» воспринимают советы по игре от владельца клуба Сергея Галицкого.

Булыкин одновременно похвалил и покритиковал бизнесмена. Он отметил, что зауважал Галицкого, когда тот выстроил всю инфраструктуру клуба и поставил цель сформировать состав команды исключительно из собственных воспитанников.

«Однако потом начали покупать иностранцев, уровнем ненамного выше своих. Не верю, что в Краснодарском крае нельзя найти способных мальчишек. Подобные заявления Галицкого идут вразрез с приобретением средних легионеров перед выступлением в ЛЧ. В итоге эти новички все равно вовсю ошибались. А если бы выходили свои, глаза бы горели. Плюс только представьте, какой бы они получили опыт», — сказал Булыкин.

При этом бывший нападающий высказался о понимании Галицким игровых моментов. По его словам, футболисты «Краснодара» могут иногда посмеиваться над владельцем клуба, когда тот дает им советы по игре.

«Когда он начинает разъяснять сугубо игровые моменты, слушать это странно. Причем такое проскакивает не только у владельца «Краснодара», но и у других функционеров. Они, может, и знают термины, но вставляют их не туда. Хочется, чтобы причины поражений объясняли спортивные руководители с опытом. А президентам и генеральным директорам следует заниматься иными вопросами», — цитирует Булыкина RT.

Футбольный клуб «Краснодар» основан в 2008 году бизнесменом Сергеем Галицким. С момента попадания в Премьер-лигу в 2011 году команда проделала большой путь: трижды занимала третье место в чемпионате России (2014/2015, 2018/2019, 2019/2020) и дважды выходила в финал Кубка России (2013/2014, 2022/2023). Также «Краснодар» дважды прошел в 1/8 финала Лиги Европы (2016/2017, 2018/2019) и выходил в групповой этап Лиги чемпионов (2020/2021).

Читайте также: ФК «Краснодар» представил комплекты новой формы, развесив гигантские футболки на стадионе.