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Для защиты прорана в Суджукскую лагуну построят дамбы в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-zashhity-prorana-v-sudzhukskuyu-lagunu-postroyat-damby-v-novorossijske
Для защиты прорана в Суджукскую лагуну построят дамбы в Новороссийске
Фото t.me/novorab_official

В декабре 2023 года ученые спустя два года исследований заявили, что Суджукской лагуне необходим проран.

Сейчас минприроды региона ищет решение, чтобы сохранить постоянный водообмен и не позволять штормам засыпать проран галькой. В связи с этим проект прорана будет из двух бун — поперечных дамб из камня и бетона, которые будут защищать берег от размыва и регулировать водный поток.

Сейчас власти города уточняют стоимость проекта и его реализацию, а также готовятся к согласованию документов в различных ведомствах — гидротехническое сооружение будет строиться со стороны моря, которое считается федеральной собственностью.

Сроки создания проекта и строительства дамб не известны, до его реализации проран будут открывать экскаваторами либо при помощи добровольцев, пишет «Новороссийский рабочий».

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