Черная пена на берегу озера встревожила жителей Абрау-Дюрсо

Фото и видео с черной полосой на береговой линии озера Абрау выложили в соцсети очевидцы.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко выехал на место 22 марта. Он сообщил, что экологической катастрофы нет — «критичного, что выходило бы за рамки нормы». Он предположил, что пена естественного происхождения.

«Уже погибшая трава — в основном это уруть. Ее выбросило на берег волной. Она лежит на берегу валами. Немного веток, палок, с которыми смешивается грязь, все это выбрасывается на берег. Но это естественные процессы, выбросы природного происхождения. Много мусора, который попадает в озеро. Ничего сверхкритичного нет, если не учитывать количество пластикового мусора», — цитирует Голубитченко газета «Жизнь Абрау».

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