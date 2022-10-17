Для водителей, ожидающих очереди на Керченской переправе, организовали концерт

Видео канала «Кубань 24»

На стоянке в поселке Ильич выступили творческие коллективы Темрюкского района.

— Моя казачка, солнца краше ты, моя казачка — мой надежный тыл.

Артисты создали путешественникам позитивный настрой. Желающие также смогли сразиться в шахматы. Помимо культурных и спортивных развлечений, людей на стоянках обеспечивают бесплатным питанием, водой и всем необходимым.

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