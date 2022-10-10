Артисты из Армавира провели в Ставропольском крае концерт для мобилизованных с Кубани
Политика
10.10.2022 16:34
Они отправились в Буденновск, чтобы поддержать кубанцев.
Всю дорогу репетировали. По приезду в часть артисты устроили концерт.
«Очень много добровольцев, которые идут в бой, и идут в бой защищать нашу Родину. Впечатления просто душу переполняют, что это наши патриоты, и их много. Чем дальше, тем еще больше их будет, в этом мы уверены», — сказал вокалист дворца культуры Армавира Олег Крайнов.
Вместе с артистами к бойцам приехали и волонтеры.
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