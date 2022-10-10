Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Артисты из Армавира провели в Ставропольском крае концерт для мобилизованных с Кубани

Политика
10.10.2022 16:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/artisty-iz-armavira-proveli-v-stavropolskom-krae-kontsert-dlya-mobilizovannyh-s-kubani
Видео канала «Кубань 24»

Они отправились в Буденновск, чтобы поддержать кубанцев.

Всю дорогу репетировали. По приезду в часть артисты устроили концерт.

«Очень много добровольцев, которые идут в бой, и идут в бой защищать нашу Родину. Впечатления просто душу переполняют, что это наши патриоты, и их много. Чем дальше, тем еще больше их будет, в этом мы уверены», — сказал вокалист дворца культуры Армавира Олег Крайнов.

Вместе с артистами к бойцам приехали и волонтеры.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На Крымском мосту открыли двустороннее движение
На Крымском мосту открыли двустороннее движение
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новая фобия: в Краснодаре лифт едва не стал гильотиной для пассажира
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
  5. На Керченской паромной переправе скопилось порядка 700 грузовиков
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях