Артисты из Армавира провели в Ставропольском крае концерт для мобилизованных с Кубани

Видео канала «Кубань 24»

Они отправились в Буденновск, чтобы поддержать кубанцев.

Всю дорогу репетировали. По приезду в часть артисты устроили концерт.

«Очень много добровольцев, которые идут в бой, и идут в бой защищать нашу Родину. Впечатления просто душу переполняют, что это наши патриоты, и их много. Чем дальше, тем еще больше их будет, в этом мы уверены», — сказал вокалист дворца культуры Армавира Олег Крайнов.

Вместе с артистами к бойцам приехали и волонтеры.