Для тушения лесных пожаров на Кубани закупили 14 беспилотников

Беспилотные авиационные системы для мониторинга пожаров и их тушения в 2024 году приобрело Минприроды Краснодарского края.

Дроны закупили по федеральному проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». На их приобретение потратили 21 млн рублей.

«От применения БАС в 2025-2026 годах ожидается снижение количества возгораний на землях лесного фонда, незаконных рубок и других нарушений лесного законодательства», — отметили в ведомстве.

Также в этом году планируется закупка еще одного беспилотника за 1,5 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Сейчас БАС не применяются в связи с запретом использования воздушного пространства в регионе. Краевой лесопожарный центр следит за обстановкой на территории лесного фонда с помощью системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель», камер видеонаблюдения и наземного патрулирования лесов.

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