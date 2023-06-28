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Для туроператоров отменят НДС при продаже путевок по России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-turoperatorov-otmenyat-nds-pri-prodazhe-putevok-po-rossii
Для туроператоров отменят НДС при продаже путевок по России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Норма будет действовать 4,5 года с 1 января 2023 года. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Сейчас от налога освобождены кемпинги, турбазы и гостиницы. В пассажирских ж/д перевозках и перелетах между регионами без стыковок в Москве и Подмосковье применяется нулевая ставка.

«Наша страна известна своими природными красотами и историческими памятниками разных эпох, художественными шедеврами мирового уровня, разнообразной многонациональной культурой. Увидеть все это ежегодно стремятся миллионы граждан и гостей из-за рубежа. И мы рассчитываем, что принятое решение поддержит отрасль и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в нашей стране», — цитирует Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: регионам России со следующего года будут выделять единую субсидию на развитие туризма.

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