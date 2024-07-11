Для травы на поле стадиона ФК «Краснодар» приготовили «кислородные коктейли»

При помощи «кислородных коктейлей», сплит-систем и других методов агрономы спасают футбольное поле стадиона ФК «Краснодар» от июльской жары.

Для защиты от зноя используют подпочвенные сплит-системы, вентиляторы для циркуляции воздуха на поверхности, системы затенения, специальная система полива и точечное внесение стимуляторов роста. Помимо этого, для коней применяются «кислородные коктейли» — аэрация почвы для насыщения корневых зон кислородом.

«Летний отпуск газона практически ничем не отличается от вашего. Поле должно быть готово не только к первому матчу сезона, но и выдержать все наше жаркое лето», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

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