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Для своих: в России у госслужащих появится собственный сотовый оператор

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-svoih-v-rossii-u-gossluzhashhih-poyavitsya-sobstvennyj-sotovyj-operator
Для своих: в России у госслужащих появится собственный сотовый оператор
Фото unsplash.com

Виртуальный сотовый оператор (MVNO) для обслуживания служащих органов власти планируют запустить на базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

Проект сейчас находится на стадии обсуждения между АО «ГЛОНАСС» и крупнейшими отечественными операторами связи. Также проводится техническое тестирование системы. Как отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, в разработке ряд проектов по использованию защищенной связи, которые можно будет применять в различных отраслях.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» является уникальной в своем роде, обладая множеством возможностей и потенциалом, подчеркнул ведущий аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин. Она способна передавать экстренные сигналы через сети всех четырех федеральных операторов связи, что позволяет обеспечить наилучшее качество связи в любом месте, пишут «Известия».

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