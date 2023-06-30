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Операторы могут повысить цены на мобильную связь в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/operatory-mogut-povysit-tseny-na-mobilnuyu-svyaz-v-rossii
Операторы могут повысить цены на мобильную связь в России
Фото Giftpundits, pexels.com

Крупнейшие операторы страны уверены, что для модернизации сетей и их стабильной работы нужен ежегодный рост тарифов, причем на 5% выше инфляции.

В правительстве РФ сообщили, что инвестиции компаний в сети падают на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки, также началась деградация качества услуг. Правительство готово поддержать операторов только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного метода в формировании тарифов для разных групп населения и гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей.

В апреле 2022 ФАС разработала операторам рекомендации, которые предписывали ограничение роста цен на связь уровнем инфляции, сообщает «Коммерсантъ».

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