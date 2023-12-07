Для строительства новой трамвайной ветки на западе Краснодара сносят гаражи

В рамках нового этапа строительства Западной трамвайной линии в ближайшее время в Славянском районе создадут пути протяженность 2,2 км на улице Круговой и обновят разворотное кольцо возле депо.

Территорию в этом микрорайоне готовят к началу строительных работ. Мэрия Краснодара постепенно расчищает ее от старых гаражей. Некоторые из них возвели незаконно, а другие использовали не по назначению.

Планируется, что уже в январе возле депо начнут подготовительные работы, а затем начнут строить новую трамвайную ветку до Западного обхода, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по новой трамвайной ветке на западе Краснодара продлят маршруты трамваев № 3 и 7. В рамках концессионного соглашения трамвайную ветку по Западному обходу планируют протянуть до «Баскет-Холла» и улицы Московской.