Для снижения загрязнений воздуха КТК изменил правила погрузки нефти в Новороссийске

Специалисты считают, что перелив нефти при штиле, слабом ветре или ветре неблагоприятного направления, тумане и инверсии способствует накоплению вредных веществ в приземном слое воздуха.

Нефть вытесняет инертные газы их танков судна, которые заполняются в целях безопасности. Выносные причалы располагаются в 5 км от берега, за пределами санитарно-защитных зон. Это обеспечивает рассеивание газов до безопасных значений.

По собственной инициативе с 27 апреля 2023 года КТК начал снижать скорость погрузки танкеров не только при неблагоприятных условиях, но и при ветрах южного направления в районе Южной Озереевки, сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

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