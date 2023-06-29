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Для решения проблемы с водой в Горячем Ключе пробурят новую скважину

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-resheniya-problemy-s-vodoj-v-goryachem-klyuche-proburyat-novuyu-skvazhinu
Для решения проблемы с водой в Горячем Ключе пробурят новую скважину
Фото t.me/sergey_belopolskyi

После завершения работ запасы водозабора пополнятся ориентировочно на 1 тыс. куб. м в сутки.

Вечером 28 июня глава Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, что установка для бурения скважины прибыла на место.

«На время бурения обратились к коллегам за дополнительными водовозными машинами в помощь Водоканалу. Одну из них ожидаем уже сегодня. Таким образом, коммунальщики смогут оперативнее отрабатывать заявки от населения», — написал Белопольский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе в июне разбор воды превысил показатели весны почти в два раза. До лета в резерве были две скважины, сейчас же требуются еще две дополнительных. Из-за недостатка запасов воду будут подавать по графику.

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