Для раздельного сбора мусора в Горячем Ключе установили 130 контейнеров
Желтые сетчатые контейнеры для сбора пластиковых отходов установили благодаря федеральной субсидии по нацпроекту «Экология».
Жители Горячего Ключа смогут собирать в них бутылки из-под воды, пластиковые пакеты и емкости от бытовой химии и косметики.
Вывозить пластик будут мусоровозы регионального оператора АО «Крайжилкомресурс». Машина с табличкой «Раздельный сбор» пока работает в тестовом режиме. Пластик отправят в межмуниципальный полигон ТКО. Там его выгрузят отдельно от несортированных отходов и отсортируют отдельно, после чего переработают.
Субсидию для закупки контейнеров по нацпроекту Краснодарский край получил в 2022 году. На эти цели из федерального бюджета выделили более 70 млн рублей, которые распределили между 41 муниципалитетом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: более 50% россиян сортируют мусор и экономят воду с электроэнергией.
- Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
- Африканского льва конфисковали у «Планеты Океан» в Анапе
- Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма
- Первый снег выпал сразу в нескольких районах Краснодарского края
- Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе
- В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского