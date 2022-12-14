Для раздельного сбора мусора в Горячем Ключе установили 130 контейнеров

Желтые сетчатые контейнеры для сбора пластиковых отходов установили благодаря федеральной субсидии по нацпроекту «Экология».

Жители Горячего Ключа смогут собирать в них бутылки из-под воды, пластиковые пакеты и емкости от бытовой химии и косметики.

Вывозить пластик будут мусоровозы регионального оператора АО «Крайжилкомресурс». Машина с табличкой «Раздельный сбор» пока работает в тестовом режиме. Пластик отправят в межмуниципальный полигон ТКО. Там его выгрузят отдельно от несортированных отходов и отсортируют отдельно, после чего переработают.

Субсидию для закупки контейнеров по нацпроекту Краснодарский край получил в 2022 году. На эти цели из федерального бюджета выделили более 70 млн рублей, которые распределили между 41 муниципалитетом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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