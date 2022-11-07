Для расчистки Полтавского ерика в Красноармейском районе найдут нового подрядчика
Общество
07.11.2022 13:11
Расчистить Полтавский ерик планировали к концу 2022 года, однако подрядчик не справился с взятыми на себя обязанностями и сорвал сроки государственного контракта.
Подрядчик не смог выйти на запланированный график расчистки Полтавского ерика. При выполнении работ экскаватор компании застрял по кабину в донных отложениях водоема. Его едва удалось вытащить. В прошлом году удалось освоить лишь небольшую часть средств по очистке ерика — около 2 млн рублей.
Из-за нарушения сроков выполнения работ договор с подрядчиком расторгли. Глава Полтавского сельского поселения Владимир Побожий рассказал, что краевое министерство природных ресурсов найдет нового подрядчика для расчистки ерика. Его определят в рамках конкурса, пишет газета «Голос Правды».
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