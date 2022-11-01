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В Горячем Ключе расчистили еще 600 метров реки Псекупс

Общество
01.11.2022 18:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-raschistili-eshhe-600-metrov-reki-psekups
В Горячем Ключе расчистили еще 600 метров реки Псекупс
Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа

Работы выполнили в районе Ледового дворца. Их продолжат уже по другую сторону моста по улице Революции — в сторону микрорайона Курортного.

«Русло на участке протяженностью более 600 метров очистили от наносов и углубили, а берег укрепили поднятыми инертными материалами», — написал мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский в Telegram.

Он отметил, что работы по расчистке русла Псекупса в городе-курорте не выполняли десятки лет и напомнил, что в микрорайоне Курортном планируют обустроить дамбу. Специалисты уже заняты ее проектированием. Эти меры позволят снизить риск подтоплений в Горячем Ключе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к расчистке Псекупса в Горячем Ключе приступили в марте. Проект готовили пять месяцев. На первом этапе планируют расчистить около 2 км русла. На некоторых участках его выпрямят, а берег укрепят.

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