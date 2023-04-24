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Для проведения «Диктанта Победы» в Краснодаре подготовили 104 площадки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-provedeniya-diktanta-pobedy-v-krasnodare-podgotovili-104-ploshhadki
Для проведения «Диктанта Победы» в Краснодаре подготовили 104 площадки
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Написать диктант и проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно 27 апреля в 12:00.

Для проведения диктанта организовали 104 площадки. Это школы, вузы, колледжи, библиотеки. По предварительной информации, количество участников превысит 3 тыс. человек. Также будет возможность пройти тест онлайн. Он появится на сайте одновременно со стартом акции.

«Диктант Победы» включает тест из 25 вопросов с выбором ответа, из них 20 заданий — по общим знаниям о Великой Отечественной войне, еще пять посвящены региональной истории.

Победители определяются на местном, региональном и федеральном уровнях. По окончанию диктанта всем участникам на площадках будут выданы памятные дипломы. Федеральные победители получат приглашение на Парад Победы в Москву. Кроме того, абитуриенты, получившие высокие результаты, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Принять участие в диктанте может любой желающий житель России без ограничений по возрасту и роду деятельности. Также участвовать в акции могут и граждане других стран, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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