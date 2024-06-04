Для припозднившихся туристов ввели дополнительный ночной рейс из Абрау-Дюрсо

Дополнительный вечерний рейс автобуса №102М ввели, чтобы у гостей и жителей города-героя было больше времени посетить уникальное сезонное светомузыкальное шоу фонтанов.

Отправка автобуса — в 20:15 от остановки на улице Кутузовская, возвращение из села Абрау-Дюрсо — в 21:40.

Дополнительный рейс начнет работать 4 июня, его ввели до конца летнего сезона, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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