Схема движения 3 автобусов изменится в поселке Северном под Краснодаром

С 1 июня в поселке Северном изменится схема движения автобусов маршрутов № 29, № 32 и № 38.

Изменения движения связаны с ограничением проезда по улице. Изосимова от Пригородной до Берлизова. Там с 1 июня начнется ремонт дороги.

В связи с этим автобусы маршрутов № 29 «Поселок Колосистый — Центральный колхозный рынок», № 32 «Бальнеолечебница — мкр. Молодежный», № 38 «Юбилейный мкр. — жилой район «Немецкая деревня» будут объезжать участок по улицам Школьной и Губкина с выездом на улицу Изосимова. Далее автобусы пойдут по обычному маршруту.

Жителей и гостей Краснодара просят быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом изменений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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