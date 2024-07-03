Для планирования движения общественного транспорта в Сочи используют ИИ

В городе-курорте готовят к старту тестовую эксплуатацию отечественного решения на основе искусственного интеллекта для планирования движения общественного транспорта.

Специализированный продукт разработала компания NtechLab. Для планирования движения транспорта программное обеспечение на основе алгоритмов подключат к городским камерам видеонаблюдения. Искусственный интеллект каждые пять минут будет анализировать изображение с камер, чтобы определить загруженность остановок людьми.

Вся информация будет передаваться в реальном времени, в том числе в специальный Telegram-бот. Кроме того, будут транслироваться предупреждения о толпе на остановках.

«Эти данные позволят городским властям оперативно корректировать графики и маршруты общественного транспорта, чтобы избежать давок и излишнего скопления ожидающих пассажиров. Кроме того, решение поможет бороться с «серыми» маршрутками, которые продолжают выходить на дороги и подвергать опасности людей», — сообщает пресс-служба «Ростеха» в Telegram.

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