Для моста в Японском саду парка «Краснодар» выбрали финальный вариант подсветки
Общество
15.03.2023 08:14
Информация об этом появилась в соцсетях. Мост с подсветкой в Японскому саду парка «Краснодара» сняли в вечернее время с высоты.
По словам автора видео, при выборе подсветки для моста у организаторов проекта было как минимум несколько вариантов.
Японский сад в парке «Краснодар» планируют открыть уже этой весной. Вход в него будет бесплатным.
Читайте также: в соцсетях опубликовали подробную схему Японского сада в парке «Краснодар». Всего на новой территории создадут 26 локаций.
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