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Для моста в Японском саду парка «Краснодар» выбрали финальный вариант подсветки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-mosta-v-yaponskom-sadu-parka-krasnodar-vybrali-finalnyj-variant-podsvetki
Видео t.me/sad_yaponskiy_krd

Информация об этом появилась в соцсетях. Мост с подсветкой в Японскому саду парка «Краснодара» сняли в вечернее время с высоты.

По словам автора видео, при выборе подсветки для моста у организаторов проекта было как минимум несколько вариантов.

Японский сад в парке «Краснодар» планируют открыть уже этой весной. Вход в него будет бесплатным.

Читайте также: в соцсетях опубликовали подробную схему Японского сада в парке «Краснодар». Всего на новой территории создадут 26 локаций.

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