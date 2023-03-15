Для моста в Японском саду парка «Краснодар» выбрали финальный вариант подсветки

Информация об этом появилась в соцсетях. Мост с подсветкой в Японскому саду парка «Краснодара» сняли в вечернее время с высоты.

По словам автора видео, при выборе подсветки для моста у организаторов проекта было как минимум несколько вариантов.

Японский сад в парке «Краснодар» планируют открыть уже этой весной. Вход в него будет бесплатным.

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