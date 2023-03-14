Для модернизации полигона под Краснодаром направят 2,4 млрд рублей

Об этом 14 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, модернизация полигона в хуторе Копанском необходима как для Краснодара, так и для всего края.

«Сегодня полигон в хуторе Копанском заполнен на две трети от своей мощности. Проект обновления комплекса уже прошел общественные слушания. Важно, чтобы при его модернизации использовали безопасные и экологичные технологии. Он должен отвечать всем современным требованиям сортировки и переработки бытовых отходов», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что о каждом этапе нужно информировать жителей, чтобы у них возникало меньше домыслов и вопросов.

При модернизации полигона буде использоваться безопасный эргономичный подход. Всего на эти цели направят 2,4 млрд рублей. К работам приступят уже этой весной, рассказал генеральный директор «Мусороуборочной компании» Валерий Облогин.

«Планируем расширить и усовершенствовать объект обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, предусмотрели мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия отходов на окружающую среду», — добавил он.

Также на полигоне планируют построить эко-технопарк. Он будет включать комплексы по переработке древесных отходов, оргтехники и автошин.

Глава Кубани заключил, что экологичные комплексы по обращению с ТКО нужно создавать по всему региону, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Вениамин Кондратьев рассказал, что на полигон в хуторе Копанском ежегодно вывозят почти 600 тыс. тонн мусора.