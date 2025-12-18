Для медработников Краснодарского края в 2025 году закупили 64 квартиры

Создание благоприятных условий труда и проживания для медиков — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Для поддержки сотрудников и привлечения новых специалистов в крае реализуют ряд мер поддержки. Об этом рассказал и. о. министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

«При поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева из бюджета региона ежегодно выделяют средства на покупку служебного жилья. В 2025 году уже закупили 64 квартиры. Всего за последние пять лет приобрели 359 квартир», — отметил Филиппов.

По словам и. о. министра, в этом году краснодарские медики также начали получать первоначальный взнос на ипотеку в 1,5 млн рублей. Мерой уже воспользовались более 150 человек.

Медработникам также предоставляют компенсационные выплаты. С начала текущего года возмещение за аренду жилья получили 1,2 тыс. человек, жилищно-коммунальных услуг — 7,5 тыс., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

