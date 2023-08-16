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Для электромобилей установят еще 16 новых зарядных станций в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-elektromobilej-ustanovyat-eshhe-16-novyh-zaryadnyh-stantsij-v-sochi
Для электромобилей установят еще 16 новых зарядных станций в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

В 2024 году большинство электрозарядок разместят в Лазаревском и Центральном районах города-курорта. В горном кластере их число увеличат на треть.

«Развитие экологичного транспорта на курорте требует опережающего развития инфраструктуры, обеспечивающей этот транспорт энергоресурсами. В этом году мы ожидаем появление сразу нескольких электрозаправочных станций», — отметил мэр Мочи Алексей Копайгородский.

Глава города добавил, что инвестору оказывается содействие в полной мере.

В Сочи действуют 29 зарядных станций для электромобилей. Планируется установить 16 таких станций, получены заявки на три дополнительных, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Горячем Ключе установили еще две зарядные станции для электромобилей.

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