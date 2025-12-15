Для дноуглубительных работ в Черном и Азовском морях построят шесть шаланд

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе до конца 2027 года построят шесть шаланд для проведения дноуглубительных работ в Азово-Черноморском бассейне.

Церемония закладки килей двух из них — «Цемесская» и «Волна» — состоялась 15 декабря. Они будут работать в морских портах Новороссийск, Ейск, Темрюк, Тамань, Кавказ.

Всего планируется построить шесть самоходных самораскрывающихся шаланд проекта PBSHB6 по заказу «Росморпорта». Другие суда серии получили названия «Азовская-1», «Азовская-2», «Азовская-3» и «Азовская-4». Их направят в морские порты Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, на Азово-Донской морской канал и Таганрогский подходной канал.

Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин подчеркнул, что активное развитие морских терминалов в регионе требует поддержания проходных глубин в акваториях и на подходах к основным портам юга России, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

