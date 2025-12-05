В Новороссийске выставили на торги списанные суда Черноморского флота

Списанные суда и плавучую мастерскую продают на металлолом. Аукцион проводит специальное территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ.

На продажу выставили списанное судно размагничивания СР-541, водолазное судно ВМ-86, а также плавучую мастерскую ПМР-71. Имущество находится в Севастополе и Новороссийске.

Из информации об электронном аукционе следует, что победитель торгов получит неразделанный лом черных и цветных металлов, включая элементы, содержащие алюминий, медь, латунь и бронзу. При этом покупатель должен обладать лицензией на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов.

Продать имущество собираются тремя лотами. Их общая начальная стоимость составляет 2,7 млн рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 16 декабря 2025 года. Торги пройдут 24 декабря, сообщает «Ъ-Новороссийск».

Читайте также: научно-исследовательское судно «Ашамба» затонуло возле Новороссийска. Корабль подняли на поверхность и отбуксировали в судоверфь «Алексино», его планируют восстановить.

Подпишись, здесь всегда интересно.