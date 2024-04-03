Для борьбы с хаотичной парковкой в Сочи запустят автомобили с фотофиксацией

Специальные машины будут курсировать по улицам курорта и фотографировать припаркованный транспорт. Регистрационные номера транспорта будут сверять с базой произведенных оплат за парковочное место.

Если выяснится, что водитель машины не оплатит парковку, то его оштрафуют. Даная мера позволит обеспечить дополнительный доход в городской бюджет и решить проблему с хаотичной парковкой.

Ожидается, что специальные автомобили, оснащенные комплексами фото- и видеофиксации, выйдут на улицы города в начале курортного сезона, сообщает Муниципальный центр управления Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле платные муниципальные парковки появятся еще на 8 улицах Сочи. Их разместят на Карла Либкнехта, Парковой, Туапсинской, Войкова, Кубанской, Советской и Нагорной в Центральном районе, а также на Учительской в Хостинском районе.