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Для борьбы с хаотичной парковкой в Сочи запустят автомобили с фотофиксацией

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-borby-s-haotichnoj-parkovkoj-v-sochi-zapustyat-avtomobili-s-fotonablyudeniem
Для борьбы с хаотичной парковкой в Сочи запустят автомобили с фотофиксацией
Фото МЦУ Сочи

Специальные машины будут курсировать по улицам курорта и фотографировать припаркованный транспорт. Регистрационные номера транспорта будут сверять с базой произведенных оплат за парковочное место.

Если выяснится, что водитель машины не оплатит парковку, то его оштрафуют. Даная мера позволит обеспечить дополнительный доход в городской бюджет и решить проблему с хаотичной парковкой.

Ожидается, что специальные автомобили, оснащенные комплексами фото- и видеофиксации, выйдут на улицы города в начале курортного сезона, сообщает Муниципальный центр управления Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле платные муниципальные парковки появятся еще на 8 улицах Сочи. Их разместят на Карла Либкнехта, Парковой, Туапсинской, Войкова, Кубанской, Советской и Нагорной в Центральном районе, а также на Учительской в Хостинском районе.

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