Для 15 исторических зданий в старом центре Краснодара утвердили зоны охраны

В числе исторических объектов: Екатерининский кафедральный собор, доходный дом архитектора В. Г. Никитина, Епархиальное училище, Вторая Екатеринодарская мужская классическая гимназия, дом «Стодворка», купцов Аведовых, присяжного поверенного адвоката А.Ф. Рубинского и другие старинные здания.

Специалисты изучили архивные документы и литературные источники, а также проанализировали окружающую застройку и определили зоны охраны. Проекты уже получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Исторические объекты формируют архитектурный облик города, отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов. По его словам, зоны охраны утверждены уже для более 850 памятников края.

«Определение и утверждение зон охраны для таких объектов, внесение данных в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительные документы обеспечивают регулирование градостроительной деятельности на прилегающих территориях и их дальнейшую сохранность», ― добавил он.

Утверждением зон охраны объектов культурного наследия занимается региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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