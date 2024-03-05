Длительность рабочего дня в России достигла максимума за 19 лет — 7,17 часа

По данным Росстата, средняя длина рабочего дня выросла до 7,17 часа — это максимум за 19 лет.

По сравнению с 2022 годом длительность рабочего дня выросла на 0,9% или на 4 минуты. В среднем за год продолжительность рабочего времени выросла до 1,77 тыс. часов — на 17,3 часа на одного работника.

В 2023 году показатели длительности рабочего времени стали рекордными за период с 2005 года. Предыдущий рекорд фиксировали в 2019 году — тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, за год работник в среднем отрабатывал 1,76 тыс. часов.

Рост продолжительности рабочего дня эксперты связывают с дефицитом рабочей силы в стране.

Самый длинный рабочий день был у сотрудников сфера рыболовства и рыбоводства — 8,21 часа, административные работники — 7,61 часа, сотрудники сферы добычи металлических руд — 7,6 часа.

Наименьшее время на работе проводят сотрудники воздушного и космического транспорта — 6,14 часа, работники сферы добычи угля — 6,56 часа, а также нефти и газа — 6,8 часа, сообщает РБК.

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