Длину горнолыжных трасс в Краснодарском крае увеличат на 3 км

Старт горнолыжного сезона в Сочи запланирован на 15-22 декабря.

По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, в горном кластере Сочи зимой будут работать 66 канатных дорог и 124 горнолыжные трассы.

«В этом году протяженность увеличилась на 3 км. И теперь общая протяженность трасс курортов «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» составляет 170 км», — сказал Михаил Зарицкий.

С 30 декабря по 8 января горнолыжные курорты примут около 80 тыс. туристов и 82 тыс. экскурсантов. Это на 2-3% больше, чем в прошлом году. На декабрь-январь уже забронировано более 60% номерного фонда. В новогодние праздники отели горного кластера будут загружены на 90%.

По данным Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса в 68 регионах страны стабильно работают около 250 горнолыжных курортов, а общая протяженность трасс составляет около 500 км. Зимой их общая протяженность увеличится на 50 км.

Общая протяженность зон для катания в России превысила 1,5 тыс. км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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