Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края достигла 10 км

По данным на 17:00 12 августа со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 автомобиль. Время ожидания досмотра со стороны Кубани составляет около двух часов.

Со стороны Керчи в очереди находится 711 транспортных средств, время ожидания более двух часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

По данным «Яндекс Карт», длина пробки перед Крымским мостом со стороны Кубани превышает 10 км.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 августа ВСУ пытались дважды атаковать Крымский мост зенитными управляемыми ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Российские средства ПВО своевременно обнаружили и перехватили ракеты в воздухе.