Дизайнер из Сочи представила коллекцию патриотических платьев на показе в Москве
Культура
19.08.2022 10:33
Показ прошел в рамках международной выставки головных уборов и аксессуаров.
Малахитовая шкатулка, жар-птица и другие яркие образы, созданные Ольгой Поспеховой, объединяет ее любимая тема — Россия.
«Я представляла коллекцию, в центре которой я вышла в костюме с кокошником в цветах триколора. Вся коллекция расшита бисером, это ручная работа. Всем очень понравилось. Были тепло встречены», — рассказала дизайнер костюма, член Союза художников России Ольга Поспехова.
Ольге Поспеховой вручили диплом за работу. Уже после показа модели гуляли в нарядах сочинской кутюрье по Красной площади, чем приводили в восторг туристов.
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