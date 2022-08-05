В Сербии пройдет модный показ одежды Russian-Serbian Fashion Day

В Сербии пройдет модный показ одежды Russian-Serbian Fashion Day

Мероприятие впервые пройдет 23 сентября в Белграде в Российском Центре Науки и Культуры «Русский Дом» в рамках бизнес-миссии Фонда развития Краснодарского края.

«Уникальное событие в мире моды посвящено новой концепции развития сотрудничества российских и сербских дизайнеров, укреплению сотрудничества в сфере культуры, а также продвижению новых брендов и имен на российско-сербский рынок. На мероприятии будут презентованы коллекции известных и молодых дизайнеров», — сказал гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Он отметил, что проект Russian-Serbian Fashion Day олицетворяет многовековую дружбу русского и сербского народов.

Гости и участники модного показа смогут увидеть уникальную одежду и погрузиться в атмосферу современных трендов моды.

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