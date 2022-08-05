Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сербии пройдет модный показ одежды Russian-Serbian Fashion Day

Культура
05.08.2022 14:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-serbii-projdet-modnyj-pokaz-odezhdy-russian-serbian-fashion-day
В Сербии пройдет модный показ одежды Russian-Serbian Fashion Day
В Сербии пройдет модный показ одежды Russian-Serbian Fashion Day

Мероприятие впервые пройдет 23 сентября в Белграде в Российском Центре Науки и Культуры «Русский Дом» в рамках бизнес-миссии Фонда развития Краснодарского края.

«Уникальное событие в мире моды посвящено новой концепции развития сотрудничества российских и сербских дизайнеров, укреплению сотрудничества в сфере культуры, а также продвижению новых брендов и имен на российско-сербский рынок. На мероприятии будут презентованы коллекции известных и молодых дизайнеров», — сказал гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Он отметил, что проект Russian-Serbian Fashion Day олицетворяет многовековую дружбу русского и сербского народов.

Гости и участники модного показа смогут увидеть уникальную одежду и погрузиться в атмосферу современных трендов моды.

Читайте также: в Краснодаре прошел показ мод и спектакль, посвященные Кандинскому.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях