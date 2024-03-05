Дивноморское, Джанхот и лагерь «Орленок» останутся без света днем 5 марта

Плановые отключения в связи с ремонтными работами на электрооборудовании назначены 5 марта с 9:00 до 15:00. Из-за непогоды могут вноситься корректировки.

Без света останутся село Дивноморское, хутор Джанхот, СНТ «Морская Гавань», д/л «Орленок», а также улицы Черноморская, Короленко, переулки Пицундский и Лесной и КНС в селе Дивноморское, сообщает Геленджикэлектросеть.

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