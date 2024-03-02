Аварийное отключение оставило без света 12 улиц в Центральном округе Краснодара

Энергоавария в Центральном округе произошла 2 марта около 12:30.

В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Володарского, Карасуно-Набережной, Короленко, Щорса, Радио, Шмидта, Буденного, Длинной, Головатого, Новороссийской, Березанской, Ломоносова.

Причиной отключения стало повреждение на линии6-10 кВ, в результате были обесточены 10 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 марта в Центральном округе авария оставила без света девять улиц — Ставропольская, Кавказская, Димитрова, Верхняя, Фурманова, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я Линия поймы реки Кубань.