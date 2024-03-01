Аварийное отключение оставило без света 9 улиц в Центральном округе Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии произошло 1 марта около 12:30.

В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Ставропольской, Кавказской, Димитрова, Верхней, Фурманова, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я Линия поймы реки Кубань.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены девять трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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