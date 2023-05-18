Дистрибьютор турецкой цементной фабрики CIMSA опроверг продажу складов в Новороссийске

Официальный дистрибьютор CIMSA в России ООО «Цементная Торговая Компания» сообщил, что складской комплекс не продается.

Ранее в Российском аукционном доме сообщили, что склады площадью 140,4 тыс. кв. м в селе Цемдолина под Новороссийском были проданы за 328,7 млн руб. Складской комплекс арестовали в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», а его обладателем стало АО «Профит Групп».

Впоследствии в СМИ появилось сообщение, что по этому адресу зарегистрирована компания-дистрибьютор, однако в предприятии опровергли информацию о своей продаже, сообщает «Коммерсантъ».

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