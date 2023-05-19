Диспансеризацию в Краснодарском крае с начала года прошли уже более 800 тыс. человек

Диспансеризация людей является одним из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

С начала года диспансеризацию на Кубани прошли уже более 800 тыс. человек. Более 45,5 тыс. жителей региона осмотрели выездные бригады медиков. По словам врачей, регулярные профилактические осмотры позволяют выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях.

В последние годы все больше жителей края проходят ежегодную диспансеризацию. В 2015 на профосмотры пришли 920 тыс. человек, а в прошлом году — более 1,8 млн человек.

Пройти диспансеризацию бесплатно может каждый желающий, в том числе безработные и учащиеся образовательных организаций. Для этого необходимо обратиться в ближайшую поликлинику, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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