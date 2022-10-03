Disney, Adidas и другие: Минпромторг готов одобрить параллельный импорт ряда брендов
Экономика
03.10.2022 11:57
В Министерстве промышленности и торговли РФ подготовили новые поправки в список продукции, которую можно ввозить в страну по параллельным каналам.
Планируют легализовать свободный импорт ряда брендов. В их числе Adidas, Airbus, Aston Martin, Disney, Lamborghini, Land Rover, LEGO и Porsche. Сообщается, что речь идет о коде ТН ВЭД 9503 00 100 9 — игрушки, игры и спортивный инвентарь, их части и принадлежности.
В сентябре вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что по итогам года по параллельному импорту в РФ ввезут товаров на 20 млрд. долларов, пишут «Известия».
Читайте также: Samsung рассчитывает вернуться в Россию до конца 2022 года.
Популярные новости
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями
- Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром