Disney, Adidas и другие: Минпромторг готов одобрить параллельный импорт ряда брендов

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В Министерстве промышленности и торговли РФ подготовили новые поправки в список продукции, которую можно ввозить в страну по параллельным каналам.

Планируют легализовать свободный импорт ряда брендов. В их числе Adidas, Airbus, Aston Martin, Disney, Lamborghini, Land Rover, LEGO и Porsche. Сообщается, что речь идет о коде ТН ВЭД 9503 00 100 9 — игрушки, игры и спортивный инвентарь, их части и принадлежности.

В сентябре вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что по итогам года по параллельному импорту в РФ ввезут товаров на 20 млрд. долларов, пишут «Известия».

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