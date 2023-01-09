Директором Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса стал Юрий Тхазаплижев

О новом назначении в краснодарском ведомстве сообщили 9 января.

Юрий Тхазаплижев назначен руководителем Краснодарского филиала ведомственной охраны приказом гендиректора ФГУП «УВО Минтранса России». Сообщается, что новый директор уже приступил к исполнению должностных обязанностей.

До этого назначения Юрий Тхазаплижев был начальником управления транспортной безопасности московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ФГУП «УВО Минтранса России».

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