Директором Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса стал Юрий Тхазаплижев
Политика
09.01.2023 14:59
О новом назначении в краснодарском ведомстве сообщили 9 января.
Юрий Тхазаплижев назначен руководителем Краснодарского филиала ведомственной охраны приказом гендиректора ФГУП «УВО Минтранса России». Сообщается, что новый директор уже приступил к исполнению должностных обязанностей.
До этого назначения Юрий Тхазаплижев был начальником управления транспортной безопасности московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ФГУП «УВО Минтранса России».
Читайте также: главой Росгвардии в Краснодарском крае стал генерал-майор Александр Решетников.
Популярные новости
- Более 1 тыс. детей родились с начала года в Краснодарском крае
- СКР возбудил дело о незаконном строительстве гостиницы вместо музея памяти в Новороссийске
- В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидают 37 машин
- Новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий
- Семья осталась без дома из-за пожара в Динском районе
- К концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +8 °C