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Директора отеля, в бассейне которого чуть не утонул 4-летний ребенок, будут судить в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/direktora-otelya-v-bassejne-kotorogo-chut-ne-utonul-4-letnij-rebenok-budut-sudit-v-anape
Директора отеля, в бассейне которого чуть не утонул 4-летний ребенок, будут судить в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Анапе в суд направили уголовное дело в отношении 46-летней директора коммерческой организации, которую обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

По данным следствия, в июле 2022 года руководитель организации при оказании гостиничных услуг допустила работу плавательного бассейна без спасателей. В результате этого бездействия 4-летний ребенок чуть не утонут в бассейне. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред из-за острой дыхательной недостаточности, возникшей при купании.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Анапский городской суд. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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