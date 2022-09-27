Мать утонувшей в Анапе 8-летней девочки признали психически нездоровой

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Трагедия произошла 19 апреля 2022 года на одном из пляжей курорта между Джемете и Витязево.

Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели ребенка в море. 32-летнюю местную жительницу обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, женщина отдыхала у моря со своей 8-летней дочкой, несмотря на плохие погодные условия. Высота волн в тот момент достигала двух метров, однако мать с дочерью купались. Охранник пансионата заметил в море двух людей и вызвал на место специалистов экстренных служб.

В результате происшествия девочка утонула. Спасатели помогли женщине выбраться на берег и извлекли из воды тело погибшего ребенка.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает хроническим психическим расстройством. Из-за этого она не имеет возможности до конца осознавать свои действия и руководить ими.

Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении обвиняемой принудительных медицинских мер в ближайшее время направят в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы рассказали, что мать с дочерью пошли купаться. Ребенка накрыла волна, стала тащить в море, и девочка наглоталась воды. Женщина бросилась на помощь, но вернуться на берег не смогла. После спасения ее в тяжелом состоянии госпитализировали.